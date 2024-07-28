Оленівка: два роки після трагедії, яка сколихнула світ

"Азовців" не змогли перемогти на полі бою, тому стратили

Україна згадує про теракт в Оленівці проти українських військовополонених. Він стався в ніч з 28 на 29 липня 2022 року.

Обстріл колонії, в якій перебували військовополонені, зокрема "азовці", забрав життя 54 оборонців. Не менше 130 отримали поранення. "Телеграф" нагадує, як стався цей теракт, як на нього відреагувала міжнародна спільнота та які наслідки цієї трагедії.

Теракт в Оленівці

У виправній колонії №120 у тимчасово окупованому селищі Оленівка утримувались українські військовополонені. Серед них були захисники Маріуполя, зокрема бійці "Азову". Вони вийшли в полон за наказом вищого військового керівництва. Їх обіцяли згодом обміняти, проте росіяни вчинили теракт, у результаті якого загинули 54 полонених та ще 130 отримали поранення. За даними росіян, у тих бараках знаходилось 193 полонених.

Це сталось в ніч з 28 на 29 липня 2022 року. У 2024 році вшановують другу річницю з дня трагедії.

Зранку 29 липня Генштаб ЗСУ підтвердив обстріл колонії в Оленівці росіянами. Ворожа пропаганда традиційно звинувачувала українську сторону в обстрілі.

Згодом Офіс генерального прокурора України повідомив, що росіяни обстріляли бараки колонії з потужного термобаричного гранатомета. Ці дії не були спонтанними. Окупанти готувались до обстрілу, про що говорять свідчення військовополонених, які вижили після атаки.

Є також версія, що росіяни могли підірвати бараки зсередини. На її користь говорить теза, що у деяких бараках після вибуху збереглись вікна. Є також припущення, що "азовців" вбили до вибуху.

Морпіх 36-ї бригади Михайло Ротар вийшов з полону у лютому 2023 року. Він розповів, що готував місця в бараках, які росіяни обстріляли в ніч на 29 липня. Окупанти говорили, що місць вже немає і сюди перевезуть нових військовополонених. За кілька годин до теракту туди перевели "азовців". Цю інформацію підтверджують інші звільнені полонені, серед яких "азовець" Олег Совенко.

У ГУР тоді розповіли, що військовополонених в Оленівці стратили спеціально. Їх обіцяли потім обміняти, але насправді росіяни не збирались цього робити. Вони стратили "азовців", щоб приховати сліди тортур.

Скільки полонених загинуло у теракті

Наразі повідомляється, що у ту ніч загинули 54 полонених. Проте в "Азові" вважають, що цифра може бути іншою. Зокрема про це сказав офіцер НГУ "Азов" Владислав Дутчак. Про це він заявив на заході до другої річниці теракту, пише "Громадське радіо".

"Наших бійців, беззахисних, беззбройних вбили вночі. Ми досі не знаємо точну кількість наших загиблих. Є цифри, але я не буду їх озвучувати, тому що вони різняться", — сказав Дутчак.

Російське Міноборони виклало перелік загиблих під час теракту в Оленівці. У ньому значиться 48 імен.

Реакція міжнародної спільноти

Світові політики засудили теракт та нібито намагались його розслідувати, але по факту це було лише "глибоке занепокоєння". Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова 18 серпня 2022 року. У той день він оголосив про створення місії з розслідування обстрілу колонії в Оленівці. Очолив цю місію генерал з Бразилії Карлос дос Сантос Крус.

Проте за пів року вона припинила свою діяльність. Генсек ООН розпустив її 5 січня 2023 року. Місія не змогла провести розслідування, бо її не допустили до місця події.

Варто зазначити, що ООН не засудила дії Росії. Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець зазначив: місію розпустили без жодних пояснень. Українська сторона була готова співпрацювати з ООН.

Розслідування обстрілу колонії в Оленівці

Прокурори Офісу генпрокурора почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Слідство триває досі.

Напередодні других роковин в Офісі генпрокурора повідомили про нові підозри по справі. Їх отримали начальник колонії Сергій Євсюков та його перший заступник Дмитро Нейолов. Вони підозрюються у ненаданні медичної допомоги постраждалим від обстрілу, через що загинули щонайменше дев’ять полонених "азовців".

Вшанування пам’яті загиблих

Вперше про трагедії на цілий світ українці заговорили 30 липня 2022 року. Члени родин військовополонених вийшли на Софіївську площу у Києві та закликали весь світ визнати Росію державою-спонсором тероризму. Вони також вимагали повернути військовополонених. Такі ж акції пройшли у різних країнах.

"Азов" просить українців розповідати світу про трагедію в Оленівці. Про це йдеться у дописі, присвяченому роковинам теракту.

"Розкажи світу про Оленівку. В день другої річниці теракту в Оленівці ми закликаємо вас розповісти світу про цю трагедію. Приєднуйтеся до вшанування пам'яті жертв російського злочину. Залучайте українську і міжнародну аудиторію", — йдеться у повідомленні "Азову".

Заходи вшанування пам’яті до другої річниці теракту пройшли 28 липня 2024 року у різних містах України. Зокрема, у Києві акція FreeAzov зібрала багато людей. Серед них були і медійні "азовці", такі як Давід "Хімік".

На цій акції також відкрили виставку "ОЛЕНІВКА: квінтесенція жорстокості". Там зібрали історію теракту у колонії.

У Дніпрі небайдужі українці вийшли на Європейську площу. З плакатами в руках вони нагадують про жахливий злочин росіян, який вони вчинили два роки тому.

Раніше "Телеграф" писав, що вітчизняні зірки вже відреагували на другу річницю трагедії, нагадуючи українцям про жорстокість та цинічність ворога. Вони дібрали важливі слова, щоб звернутись до земляків і не тільки.