Росія продовжує терор дронами. Хронологія війни — день 1384

8 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі понеділок, 8 грудня 2025 року. Після обстрілу РФ енергосистема залишається у тяжкому стані, а перебої з електрикою у споживачів досягають 16 годин. Одночасно російські війська продовжують наступальні дії, посилюючи тиск на фронті, особливо у районах Покровська та Харківської області.

Як проходить 1384-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 8 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 З вечора минулого дня й дотепер росіяни запускають дрони у бік України з різних майданчиків у різних регіонах РФ, повідомляють моніторингові канали.

Із ситуацією в Україні 7 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі:

Росія атакувала дамбу на Харківщині, ЗСУ звільнили село на Дніпропетровщині та зачищають Покровськ. Хронологія війни — день 1383

Про новини та події 6 грудня "Телеграф" розповідав тут:

Питання територіальних поступок і блекаут у Бєлгороді. Хронологія війни — день 1382

Про те, що відбувалося 5 грудня, читайте у трансляції:

Регулярне поповнення бригад та оточення Мирнограда. Хронологія війни — день 1381