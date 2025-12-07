Росія знову атакує Фастів та запускає "шахеди". Хронологія війни — день 1383

7 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 7 грудня 2025 року. Після російської атаки ситуація в енергосистемі залишається складною і відключення світла тривають до 16 годин у споживачів. Та росіяни продовжують загарбницьку війну і тиснуть на фронті, зосереджуючи зусилля у Покровську та на Харківщині.

Як проходить 1383-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 7 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У Фастові, Київська область, було чутно численні вибухи. Повідомляється про атаку дронів. Водночас російські БПЛА помічені у повітряному просторі й в інших областях.

