Табуни дронів над Україною та загроза ракетного удару. Хронологія війни — день 1382

6 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі субота, 6 грудня 2025 року. Російські окупанти продовжують тиснути по всій лінії фронту, намагаючись захопити нові міста. Тим часом глава Чечні Рамзан Кадиров пригрозив українцям "відповідями" за удари по Грозному. Моніторингові чати також повідомляють про загрозу ударів по західних областях найближчими днями.

Як проходить 1382-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 6 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Зліт 2 Ту-160 з ае. "Українка" і 1 Ту-160 з ае "Енгельс". В повітрі також до 4 Ту-95МС з різних аеродромів. Пуски очікуємо о 5:30-6:30 — ракети над Україною будуть під ранок, ближче до 6-7:30, — монітори.

Росіяни здійснили численні пуски "шахедів". Очікується близько 300 дронів.

Associated Press показало нові фото крилатої ракети "Фламінго".

Ракета "Фламінго", фото АР

