Табуны дронов над Украиной и угроза ракетного удара. Хронология войны — день 1382

6 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

В календаре суббота, 6 декабря 2025 года. Российские оккупанты продолжают давить по всей линии фронта, пытаясь захватить новые города. Тем временем глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил украинцам "ответами" за удары по Грозному. Мониторинговые чаты также сообщают об угрозе ударов по западным областям в ближайшие дни.

Как проходит 1382-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 6 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Взлет 2 Ту-160 с аэ "Украинка" и 1 Ту-160 с аэ "Энгельс". В воздухе также до 4 Ту-95МС с разных аэродромов. Пуски ожидаем в 5:30-6:30 — ракеты над Украиной будут под утро, ближе к 6-7:30, — мониторы.

Россияне совершили многочисленные пуски "шахедов". Ожидается около 300 дронов.

Associated Press показало новые фото крылатой ракеты "Фламинго".

