Итоги встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером и сложная ситуация на фронте. Хронология войны — день 1379

На календаре среда, 3 декабря 2025 года. Покровское направление остается самым горячим – за сутки там зафиксировано 48 штурмов россиян. При этом в целом на фронте произошло 191 боевое столкновение. Тем временем в Москве же завершились переговоры Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой Кремля Владимиром Путиным, во время которых стороны компромисса не нашли.

Как проходит 1379-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 3 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 По итогам встречи Владимира Путина с американской стороной, его помощник Ушаков сделал ряд заявлений:

Компромиссы пока найдены не были, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется. Мы обсуждали не конкретные формулировки и решения, а суть. Стороны видят огромные перспективы для взаимодействия.

Беседа Путина с Уиткоффом была конструктивной, весьма полезной и содержательной

С чем-то готовы согласиться. Что-то вызвало критику. Но состоялась полезная дискуссия

Предстоит еще большая работа, Россия и США договорились, что не будут разглашать суть переговоров.

Встреча дала возможность обсудить пути дальнейшего урегулирования войны

Представители президента США передали Путину привет и наилучшие пожелания от Трампа.

Москва получила еще четыре документа помимо изначального плана Трампа по урегулированию на Украине из 28 пунктов.

Отметим, что тем временем ситуация на фронте остается напряженной. В НАТО отметили, что россияне контролируют 95% Покровска, а его потеря, хоть и будет ударом для Украины, не станет крахом для обороны.

Покровск на карте Deep State

