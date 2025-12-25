ВСУ выбивают россиян из Купянска, а по всей Украине отключения света. Хронология войны — день 1401

25 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

В календаре четверг, 25 декабря. Россияне продолжают атаковать Украину даже в Рождество. В то же время оккупанты все больше теряют позиции в Купянске. По данным ВСУ, россиянам не удается захватить Покровск, поэтому они пытаются продвинуться в Мирнограде, перебрасывая туда немало сил.

Как проходит 1401-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 25 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Рождество в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений электроэнергии.

