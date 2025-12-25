ЗСУ вибивають росіян з Купʼянська, а по всій Україні відключення світла. Хронологія війни - день 1401

25 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі четвер, 25 грудня. Росіяни продовжують атакувати Україну навіть у Різдво. Водночас окупанти все більше втрачають позиції у Купʼянську. За даними ЗСУ, росіянам не вдається захопити Покровськ, тож вони намагаються просунутись у Мирнограді, перекидаючи туди чимало сил.

Як проходить 1401-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 25 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 На Різдво у більшості регіонів України діятимуть графіки відключень електроенергії.

