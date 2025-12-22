Росія вже зливає мирний план, а в Україні можливі звільнення голів ОВА. Хронологія війни - день 1398

22 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі понеділок, 22 грудня. З США лунають обнадійливі заяви, зокрема про можливість надання Україні ракет Tomahawk. На фронті тим часом продовжуються бої, за минулу добу відбулося більше 200 зіткнень, найбільше атак фіксують на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Як проходить 1398-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 22 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 "Я думаю, що більшість українсько-європейських пропозицій нам не підійдуть, ми будемо притримуватися того, про що раніше домовлялися з США", — помічник Путіна Ушаков про мирні перемовини в США.

Зеленський заявив, що наступного тижня чекає доповіді щодо керівників деяких адміністрацій, яких, за його словами, треба замінити.

Карти DeepState станом на початок доби виглядають наступним чином:

Карта, де йдуть бої за Куп'янськ від DeepState 22.12.2025

Карта боїв на межі Дніпропетровської області 22.12.2025

Карта бойових дій в Сумській області DeepState 22.12.2025

