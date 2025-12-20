Трагедія під Одесою та удари по Миколаєву. Хронологія війни - день 1396

20 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі субота, 20 грудня. Минула доба запам'яталася виступом президента РФ Володимира Путіна в рамках прямої лінії, а також ударами Росії по мосту в Маяках на Одещині.

Як проходить 1396-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 20 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росія атакувала балістикою портову інфраструктуру в Одеській області, щонайменше 7 людей загинули, ще 15 постраждали.

Російські військові атакували Миколаїв, зафіксовано відключення електроенергії у обласному центрі, у Миколаївському та Вознесенському районах Миколаївської області.

Карти DeepState станом на початок доби виглядають наступним чином:

Карта, де йдуть бої за Куп'янськ від DeepState 20.12.2025

Карта боїв на межі Дніпропетровської області 20.12.2025

Карта бойових дій в Сумській області DeepState 20.12.2025

