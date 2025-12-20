Укр

Трагедия под Одессой и удары по Николаеву. Хронология войны — день 1396

Валерия Куценко
Читати українською
1396-й день полномасштабной войны России против Украины
1396-й день полномасштабной войны России против Украины. Фото facebook.com/GeneralStaff

20 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

В календаре суббота, 20 декабря. Прошедшие сутки запомнились выступлением президента РФ Владимира Путина в рамках прямой линии, а также ударами России по мосту в Маяках на Одесчине.

Как проходит 1396-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 20 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россия атаковала баллистикой портовую инфраструктуру в Одесской области, по меньшей мере 7 человек погибли, еще 15 пострадали.

Российские военные атаковали Николаев, зафиксировано отключение электроэнергии в областном центре, Николаевском и Вознесенском районах Николаевской области.

Карты DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта, где идут бои за Купянск от DeepState 20.12.2025
Карта, где идут бои за Купянск от DeepState 20.12.2025
Карта боев на границе Днепропетровской области 20.12.2025
Карта боев на границе Днепропетровской области 20.12.2025
Карта боевых действий в Сумской области DeepState 20.12.2025
Карта боевых действий в Сумской области DeepState 20.12.2025

