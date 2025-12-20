Трагедия под Одессой и удары по Николаеву. Хронология войны — день 1396

20 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

В календаре суббота, 20 декабря. Прошедшие сутки запомнились выступлением президента РФ Владимира Путина в рамках прямой линии, а также ударами России по мосту в Маяках на Одесчине.

Как проходит 1396-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 20 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Россия атаковала баллистикой портовую инфраструктуру в Одесской области, по меньшей мере 7 человек погибли, еще 15 пострадали.

Российские военные атаковали Николаев, зафиксировано отключение электроэнергии в областном центре, Николаевском и Вознесенском районах Николаевской области.

Карты DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта, где идут бои за Купянск от DeepState 20.12.2025

Карта боев на границе Днепропетровской области 20.12.2025

Карта боевых действий в Сумской области DeepState 20.12.2025

