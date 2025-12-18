Массированные атаки на города и слухи о переговорах России и США. Хронология войны — день 1394

18 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре четверг, 18 декабря. Россияне грезят захватом Купянска, хотя на самом деле не могут существенно продвинуться на фронте. Но это не мешает им продолжать воздушный террор дронами. Несмотря на все это, есть возможность, что еще до Рождества произойдет замораживание боевых действий.

Как проходит 1394-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 18 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздушном пространстве Украины много вражеских беспилотников. Корреспондент "Телеграфа" сообщает о взрывах в Черкассах, перед тем Воздушные силы предупреждали о массированной атаке дронов на город.

Также сообщается о прилетах в Кривом Роге на Днепропетровщине, есть прилеты в сектора жилой застройки и пострадавшие.

Представители США и России должны встретиться в Майами 20-21 декабря в рамках инициативы администрации Дональда Трампа, направленной на прекращение полномасштабной российской войны против Украины, сообщает Politico со ссылкой на двух информированных собеседников.

Карты DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта, где идут бои за Купянск от DeepState 18.12.2025

Карта боев на границе Днепропетровской области 18.12.2025

Карта боевых действий в Сумской области DeepState 18.12.2025

О новостях и событиях 17 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Россия готовит 2026 год годом войны и бьет по Запорожью. Хронология войны — день 1393

О происходящем 16 декабря читайте в трансляции: "Рамштайн", новые поставки оружия и создание международной комиссии по репарациям для Украины. Хронология войны — день 1392

С ситуацией в Украине 15 декабря можно ознакомиться в этом материале: Мерц предлагает России перемирие на Рождество, СБУ поразила подлодку "Варшавянка". Хронология войны — день 1391