Масовані атаки на міста та чутки про перемовини Росії та США. Хронологія війни - день 1394

18 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі четвер, 18 грудня. Росіяни марять захопленням Куп'янська, хоча насправді не можуть суттєво просунутися на фронті. Але це не заважає їм продовжувати повітряний терор дронами. Незважаючи на все це, є можливість, що ще до Різдва станеться заморожування бойових дій.

Як проходить 1394-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 18 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В повітряному просторі України багато ворожих безпілотників. Кореспондент "Телеграфу" повідомляє про вибухи в Черкасах, перед тим Повітряні сили попереджали про масовану атаку дронів на місто.

Також повідомляється про прильоти у Кривому Розі на Дніпропетровщині, є влучання в сектори житлової забудови та постраждалі.

Представники США та Росії мають зустрітися в Маямі 20-21 грудня в межах ініціативи адміністрації Дональда Трампа, спрямованої на припинення повномасштабної російської війни проти України, повідомляє Politico з посиланням на двох поінформованих співрозмовників.

Карти DeepState станом на початок доби виглядають наступним чином:

Карта, де йдуть бої за Куп'янськ від DeepState 18.12.2025

Карта боїв на межі Дніпропетровської області 18.12.2025

Карта бойових дій в Сумській області DeepState 18.12.2025

Про новини та події 17 грудня "Телеграф" розповідав тут: Росія готує 2026 рік роком війни і б'є по Запоріжжю. Хронологія війни — день 1393

Про те, що відбувалося 16 грудня, читайте у трансляції: "Рамштайн", нові поставки зброї та створення міжнародної комісії з репарацій для України. Хронологія війни — день 1392

Із ситуацією в Україні 15 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Мерц пропонує Росії перемир'я на Різдво, СБУ вразила підводний човен "Варшав'янка". Хронологія війни — день 1391