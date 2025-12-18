Масовані атаки на міста та чутки про перемовини Росії та США. Хронологія війни - день 1394
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
18 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла
На календарі четвер, 18 грудня. Росіяни марять захопленням Куп'янська, хоча насправді не можуть суттєво просунутися на фронті. Але це не заважає їм продовжувати повітряний терор дронами. Незважаючи на все це, є можливість, що ще до Різдва станеться заморожування бойових дій.
Як проходить 1394-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 18 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.
00:00 В повітряному просторі України багато ворожих безпілотників. Кореспондент "Телеграфу" повідомляє про вибухи в Черкасах, перед тим Повітряні сили попереджали про масовану атаку дронів на місто.
Також повідомляється про прильоти у Кривому Розі на Дніпропетровщині, є влучання в сектори житлової забудови та постраждалі.
Представники США та Росії мають зустрітися в Маямі 20-21 грудня в межах ініціативи адміністрації Дональда Трампа, спрямованої на припинення повномасштабної російської війни проти України, повідомляє Politico з посиланням на двох поінформованих співрозмовників.
Карти DeepState станом на початок доби виглядають наступним чином:
Про новини та події 17 грудня "Телеграф" розповідав тут: Росія готує 2026 рік роком війни і б'є по Запоріжжю. Хронологія війни — день 1393
Про те, що відбувалося 16 грудня, читайте у трансляції: "Рамштайн", нові поставки зброї та створення міжнародної комісії з репарацій для України. Хронологія війни — день 1392
Із ситуацією в Україні 15 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Мерц пропонує Росії перемир'я на Різдво, СБУ вразила підводний човен "Варшав'янка". Хронологія війни — день 1391