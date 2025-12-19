Укр

Новый удар по Одессе и визит Зеленского в Польшу. Хронология войны — день 1395

Валерия Куценко
1395-й день полномасштабной войны России против Украины
1395-й день полномасштабной войны России против Украины. Фото facebook.com/GeneralStaff

19 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре пятница, 19 декабря. Самым громким событием минувших суток стало заявление главы Беларуси Александра Лукашенко о якобы развертывании "Орешника" в Беларуси. Россия тем временем мечтает о захвате уже не только Купянска, но и Лимана с Константиновкой — хотя заметных успехов на поле боя нет.

Как проходит 1395-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 19 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Одессе сообщают о новом прилете по энергетике.

Трамп сделал заявление о переговорах: "Они приближаются к чему-нибудь. Надеюсь, Украина будет действовать быстро, ведь Россия уже там".

Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом, в рамках которого проведет первую двустороннюю встречу с новым польским президентом Каролем Навроцким.

ГПСУ: в Одесской области в результате авиационной атаки РФ движение к отдельным пунктам пропуска через государственную границу с Молдовой ограничено. В результате атаки РФ, осуществленной по объекту критической инфраструктуры, приостановлено движение по трассе "Одесса-Рени". Рекомендуем гражданам воздержаться от поездок по этому направлению до стабилизации обстановки.

Карты DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта, где идут бои за Купянск от DeepState 19.12.2025
Карта боев на границе Днепропетровской области 19.12.2025
Карта боевых действий в Сумской области DeepState 19.12.2025
