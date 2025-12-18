Лукашенко больше не простят: чем Украина может ответить в случае запуска "Орешника" из Беларуси

На территории Беларуси есть несколько "вкусных" целей, одна из них — всего в 30 км от украинской границы

В случае применения баллистической ракеты средней дальности "Орешник" из Беларуси Александр Лукашенко получит политический и военный ответ. Украина может нанести удары по основным НПЗ страны и нефтепроводу "Дружба".

Об этом рассказал "Телеграфу" руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", член координационного совета Общественной лиги "Украина-НАТО" Павел Лакийчук.

По его словам, украинцы и европейцы довольно лояльно отнеслись к белорусскому диктатору по поводу вторжения с территории Беларуси российских военных. А Белоруссия фактически стала участником войны. Тогда Европа и Украина решили закрыть на это глаза, потому что нуждались в площадке для переговоров и не хотели расширять фронт.

"Это сошло Лукашенко с рук по большому счету. Это не значит, что так будет и дальше. С военной точки зрения, если прилетит со стороны Беларуси, неважно, это будет российская ракета или белорусская ракета, это возвращение Беларуси к войне с Украиной. И ответ будет очевидно, военным", – пояснил Лакийчук.

Он добавил, что будет и политический ответ, ведь США и Европа внимательно следят за ситуацией с "Орешником". Но военный ответ – прерогатива Украины. После атаки из Беларуси может прилететь по основным нефтеперерабатывающим заводам страны – Мозырскому НПЗ, расположенному в 30 км от украинской границы, и Новополоцкому НПЗ ("Нафтан"). Также эксперт добавил, что по территории Беларуси проходит нефтепровод "Дружба", где тоже достаточно объектов, которые могут стать целью.

Мозырский НПЗ расположен в 30 км от украинской границы

По мнению Лакийчука, Украина может ответить на атаку "Орешника" из Беларуси дронами, дроноракетами или ударом ракет "Нептун".

Новополоцкий НПЗ ("Нафтан")

"Посмотрите радиус работы наших дронов, ракет по Российской Федерации. Если прилетает по Усть-Луге, то в Минск тоже долететь может", – объяснил эксперт.

Напомним, российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" уже якобы на вооружении Беларуси. По расчетам, время подлета "вундерваффе" в ключевые города из условной точки в центральной части Беларуси измеряется в пределах одной-двух с половиной минут.