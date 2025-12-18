Лукашенку більше не пробачать: чим Україна може відповісти у разі запуску "Орєшніка" з Білорусі

На території Білорусі є кілька "смачних" цілей, одна з них — усього в 30 км від українського кордону

У разі застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" з Білорусі, Олександр Лукашенко отримає політичну та військову відповідь. Україна може завдати ударів по основних НПЗ країни та нафтопроводу "Дружба".

Про це розповів "Телеграфу" керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", член координаційної ради Громадської ліги "Україна-НАТО" Павло Лакійчук.

За його словами, українці та європейці доволі лояльно поставилися до білоруського диктатора щодо вторгнення з території Білорусі російських військових. А Білорусь фактично стала учасником війни. Тоді Європа та Україна вирішили закрити на це очі, тому що потребували майданчика для перемовин та не хотіли розширювати фронт.

"Це зійшло Лукашенку з рук за великим рахунком. Це не значить, що так буде і далі. З воєнної точки зору, якщо прилетить з боку Білорусі, неважливо, це буде російська ракета чи білоруська ракета, це повернення Білорусі до війни з Україною. І відповідь буде очевидно, воєнною", – пояснив Лакійчук.

Він додав, що буде й політична відповідь, адже США та Європа уважно стежать за ситуацією з "Орєшніком". Але військова відповідь – прерогатива України. Тож після атаки з Білорусі може прилетіти по основних нафтопереробних заводах країни – Мозирському НПЗ, що розташований за 30 км від українського кордону, та Новополоцькому НПЗ ("Нафтан"). Також експерт додав, що по території Білорусі пролягає нафтопровод "Дружба", де теж достатньо об'єктів, що можуть стати ціллю.

Мозирський НПЗ розташований у 30 км від українського кордону

За думкою Лакійчука Україна може відповісти на атаку "Орєшніка" з Білорусі дронами, дроноракетами або ударом ракет "Нептун".

Новополоцький НПЗ ("Нафтан")

"Подивіться радіус роботи наших дронів, ракет по Російській Федерації. Якщо прилітає по Усть-Лузі, то до Мінська теж долетіти може", – пояснив експерт.

Нагадаємо, російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" вже нібито на озброєнні Білорусі. За розрахунками, час підльоту "вундерваффе" до ключових міст з умовної точки у центральній частині Білорусі вимірюється у межах однієї-двох з половиною хвилин.