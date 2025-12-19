Новий удар по Одесі та візит Зеленського в Польщу. Хронологія війни - день 1395

19 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі п'ятниця, 19 грудня. Найгучнішою подією минулої доби стала заява голови Білорусі Олександра Лукашенка про нібито розгортання "Орєшніка" в Білорусі. Росія тим часом марить захопленням вже не тільки Куп'янська, а й Лимана з Костянтинівкою — хоча помітних успіхів на полі бою не має.

Як проходить 1395-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 19 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В Одесі повідомляють про новий приліт по енергетиці.

Трамп зробив заяву про переговори: "Вони наближаються до чогось. Сподіваюся, Україна діятиме швидко, адже Росія вже там".

Зеленський прибув до Польщі з офіційним візитом, в рамках якого проведе першу двосторонню зустріч із новим польським президентом Каролем Навроцьким.

ДПСУ: на Одещині внаслідок авіаційної атаки РФ рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон з Молдовою обмежений. Унаслідок атаки російської федерації, здійсненої по об’єкту критичної інфраструктури, призупинений рух трасою "Одеса-Рені". Рекомендуємо громадянам утриматися від поїздок у цьому напрямку до стабілізації обстановки.

Карти DeepState станом на початок доби виглядають наступним чином:

Карта, де йдуть бої за Куп'янськ від DeepState 19.12.2025

Карта боїв на межі Дніпропетровської області 19.12.2025

Карта бойових дій в Сумській області DeepState 19.12.2025

Із ситуацією в Україні 18 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: "Орєшнік" в Білорусі та загибель екіпажу Мі-24. Хронологія війни — день 1394

Про новини та події 17 грудня "Телеграф" розповідав тут: Росія готує 2026 рік роком війни і б'є по Запоріжжю. Хронологія війни — день 1393

Про те, що відбувалося 16 грудня, читайте у трансляції: "Рамштайн", нові поставки зброї та створення міжнародної комісії з репарацій для України. Хронологія війни — день 1392