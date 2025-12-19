Укр

Много жертв: Россия снова ударила по многострадальной Одесчине. Все детали

Валерия Куценко
Россия ударила по портовой инфраструктуре Одесской области 19.12.2025 Новость обновлена 19 декабря 2025, 23:17
Россия ударила по портовой инфраструктуре Одесской области 19.12.2025. Фото telegraf.com.ua

Загорелись автомобили, люди погибли прямо в машинах

Поздним вечером в пятницу, 19 декабря, Россия ударила баллистикой по портовой инфраструктуре Одесского района — предварительно известно уже о 7 погибших и 15 пострадавших. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Враг вновь массированно атаковал баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры Одесского района. В результате удара произошло возгорание грузовых автомобилей на парковке. По предварительной информации, к сожалению, семь человек погибли. Еще пятнадцать получили ранения и госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что оперативные и экстренные службы испытывают сложности в работе из-за продолжающейся воздушной тревоги.

Местные каналы публикуют видео, на которых видны автомобили и погибшие люди, находящиеся как в транспорте, так и посреди дороги. Из-за жестокости кадров мы не будем приводить полностью ролики, только кадры из них.

Одесса после атаки России 19.12.2025
Одесса после атаки России 19.12.2025

Отметим, что Одесса почти ежедневно пребывает под атаками российских дронов и ракет, и энергетики до сих пор не восстановили энергосистему после атаки в ночь на 13 декабря — некоторые одесситы уже почти неделю без света и воды.

Как сообщал "Телеграф", из-за постоянных атак образовательные учреждения в Одессе перешли на новый формат работы — теперь образовательный процесс проходит в смешанном формате.

