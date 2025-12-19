Много жертв: Россия снова ударила по многострадальной Одесчине. Все детали

Загорелись автомобили, люди погибли прямо в машинах

Поздним вечером в пятницу, 19 декабря, Россия ударила баллистикой по портовой инфраструктуре Одесского района — предварительно известно уже о 7 погибших и 15 пострадавших. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Враг вновь массированно атаковал баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры Одесского района. В результате удара произошло возгорание грузовых автомобилей на парковке. По предварительной информации, к сожалению, семь человек погибли. Еще пятнадцать получили ранения и госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что оперативные и экстренные службы испытывают сложности в работе из-за продолжающейся воздушной тревоги.

Местные каналы публикуют видео, на которых видны автомобили и погибшие люди, находящиеся как в транспорте, так и посреди дороги. Из-за жестокости кадров мы не будем приводить полностью ролики, только кадры из них.

Одесса после атаки России 19.12.2025

Отметим, что Одесса почти ежедневно пребывает под атаками российских дронов и ракет, и энергетики до сих пор не восстановили энергосистему после атаки в ночь на 13 декабря — некоторые одесситы уже почти неделю без света и воды.

Как сообщал "Телеграф", из-за постоянных атак образовательные учреждения в Одессе перешли на новый формат работы — теперь образовательный процесс проходит в смешанном формате.