Багато жертв: Росія знову вдарила по багатостраждальній Одещині. Всі деталі

Загорілися автівки, люди загинули просто в машинах

Пізно ввечері в п'ятницю, 19 грудня, Росія ударила балістикою по портовій інфраструктурі Одеського району — попередньо відомо вже про 7 загиблих та 15 постраждалих. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог знов масовано атакував балістичними ракетами об’єкт портової інфраструктури Одеського району. Внаслідок удару сталося загорання вантажних автомобілів на парковці. За попередньою інформацією, на жаль, семеро людей загинули. Ще п’ятнадцять зазнали поранень та ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу постраждалим", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що оперативні та екстрені служби мають складнощі в роботі через триваючу повітряну тривогу.

Місцеві канали публікують відео, на яких видно автівки та загиблих людей, що знаходяться як в транспорті, так і посеред дороги. Через жорстокість кадрів ми не будемо приводити повністю ролики, лише кадри з них.

Одеса після атаки Росії 19.12.2025

Зазначимо, що Одеса майже щодень під атаками російських дронів та ракет, і енергетики досі не відновили енергосистему після атаки в ніч на 13 грудня — деякі одесити вже майже тиждень без світла та води.

Як повідомляв "Телеграф", через постійні атаки освітні заклади в Одесі перейшли на новий формат роботи — тепер освітній процес відбувається у змішаному форматі.