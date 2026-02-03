Атака на Харьков и заявление Трампа об успехе переговоров Украины с РФ. Хронология войны — день 1441

3 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре вторник, 3 февраля. Пока генсек НАТО Марк Рютте следует в Украину, российские оккупанты атакуют не только на фронте. Так морозная ночь началась с табунов дронов. Тем временем на фронте, по сравнению с прошлыми днями, существенно сократилось количество боестолкновений — до 147. Россияне продолжают сосредоточивать усилия на Покровском направлении и в Гуляйполе на Запорожье.

Как проходит 1441-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 3 февраля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Переговоры между Россией и Украиной идут очень успешно, – Дональд Трамп. Тем временем произошел взлет стратегической авиации РФ с а/э на Дальнем Востоке.

В центр Харькова попал вражеский дрон, — Терехов.

