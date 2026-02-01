Россияне давят на фронте, а Маск ограничил Starlink для дронов РФ. Хронология войны — день 1439

1 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре воскресенье, 1 февраля. Российские войска продолжают активно давить на фронте. Количество боестолкновений за минувшие сутки возросло до 303. Между тем ситуация в энергосистеме остается сложной, несмотря на возобновление после сбоя 31 января.

Как проходит 1439-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 1 февраля – "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Маск ограничил Starlink для российских дронов: российские военные коры массово жалуются, что дроны начали выключаться, если летят более 90 км/ч.

Советник министра обороны Флэш также подтверждает, что SpaceX начал ограничивать скорость после просьбы Минобороны Украины. Сейчас это временное решение, его ввели, пока идет проработка более продуманных.

