Россия ударила по автобусу с шахтерами на Днепропетровщине, много жертв (фото)

Число жертв и пострадавших может увеличиться

Вечером в воскресенье, 1 февраля, россияне ударили беспилотником по автобусу с шахтерами компании "ДТЭК Павлоградуголь" в городе Терновка Днепропетровской области. Погибли 12 человек, еще 15 получили ранения.

Обстоятельства очередного преступления россиян еще выясняются. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

"Враг попал БпЛА рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе. По предварительной информации, погибли 12 человек, еще 7 пострадали. Детали выясняем", — написал Ганжа.

В свою очередь, в ГСЧС Днепропетровской области подтвердили количество жертв и пострадавших. Также пожарные ликвидировали пожар, возникший в результате попадания БПЛА.

"12 человек погибли на Днепропетровщине. Российский дрон атаковал служебный автобус одного из предприятий в Павлоградском районе! Предварительно, погибли 12 человек. Еще семеро травмированы, их госпитализировали в больницу. Возник пожар, который огнеборцы ликвидировали", — говорится в сообщении.

Место попадания российского БПЛА по автобусу с шахтерами на Днепропетровщине

После удара возник пожар

Внаслідок влучання БПЛА в автобусі загинуло 12 людей

В соцсетях уже есть информация, что количество жертв увеличилось. Волонтер Тимофей Кучер сообщил, что враг забрал жизни уже 15 человек. Однако эта информация еще не получила официального подтверждения.

Позже в ГСЧС уточнили, количество пострадавших. Так, согласно последним данным, ранения получили 15 человек.

"Количество пострадавших из-за российской атаки увеличилось до 15 человек", — говорится в сообщении.

Не первая атака

Стоит отметить, что Терновка уже не в первый раз страдает от российских атак террористического характера. В декабре 2025 года в результате удара беспилотника погибли два горняка.

Где находится Терновка

Терновка — город в Днепропетровской области, расположенный у реки Большая Терновка при ее впадении в Самару на востоке Днепропетровской области, в 20 км к востоку от города Павлоград.

Промышленная инфраструктура города представлена ​​двумя шахтами "Терновская" и "Западно-Донбасская", составляющими производственно-структурные подразделения "Шахтоуправление Павлоградское" и "Шахтоуправление Терновское" ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", соответственно.

