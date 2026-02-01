Росія вдарила по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині, багато жертв (фото)

Кількість жертв та постраждалих може збільшитись

Увечері в неділю, 1 лютого, росіяни вдарили безпілотником по автобусу з шахтарями компанії "ДТЕК Павлоградвугілля" в місті Тернівка Дніпропетровської області. Загинуло 12 людей, ще 15 отримали поранення.

Обставини чергового злочину росіян ще з'ясовуються. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа.

"Ворог поцілив БпЛА поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі. За попередньою інформацією, загинули 12 людей, ще 7 постраждали. Деталі зʼясовуємо", — написав Ганжа.

Своєю чергою, в ДСНС Дніпропетровської області підтверили кількість жертв та постраждалих. Також вогнеборці ліквідували пожежу, що виникла внаслідок влучання БПЛА.

"12 людей загинули на Дніпропетровщині. Російський дрон атакував службовий автобус одного із підприємств у Павлоградському районі! Попередньо, загинули 12 людей. Ще семеро травмовані, їх госпіталізували до лікарні. Виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували", — йдеться в повідомленні.

В соцмережах вже є інформація, що кількість жертв зросла. Волонтер Тимофій Кучер повідомив, що ворог забрав життя вже у 15 людей. Але ця інформація ще не отримала офіційного підтвердження.

Пізніше в ДСНС уточнили, кількість постраждалих. Так, згідно з останніми даними, пораненння отримали 15 людей.

"Кількість постраждалих через російську атаку збільшилася до 15 осіб", — зазначено в повідомленні.

Не перша атака

Варто зазначити, що Тернівка вже не вперше потерпає від російських атак терористичного характеру. У грудні 2025 року внаслідок удару безпілотника загинуло двоє гірників.

Де знаходится Тернівка

Тернівка — місто у Дніпропетровської області, розташоване біля річки Велика Тернівка при її впадінні у Самару на сході Дніпропетровської області, в 20 км на схід від міста Павлоград.

Промислова інфраструктура міста представлена двома шахтами "Тернівська" та "Західно-Донбаська", які є складовими виробничо-структурних підрозділів "Шахтоуправління Павлоградське" та "Шахтоуправління Тернівське" ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" відповідно.

