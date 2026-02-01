Росіяни тиснуть на фронті, а Маск обмежив Starlink для дронів РФ. Хронологія війни - день 1439

1 лютого "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 1 лютого. Російські війська продовжують активно тиснути на фронті. Кількість боєзіткнень за минулу добу зросла до 303. Тим часом ситуація в енергосистемі залишається складною, попри відновлення після збою 31 січня.

Як проходить 1439-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 1 лютого — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Маск обмежив Starlink для російських дронів: російській військкори масово скаржаться, що дрони почали вимикатися, якщо летять більше 90 км/год.

Радник міністра оборони Флеш також підтверджує, що SpaceX почав обмежувати швидкість після прохання Міноборони України. Зараз це тимчасове рішення, його ввели, поки йде пропрацювання більш продуманих.

