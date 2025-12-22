Россия уже сливает мирный план, а в Украине возможны увольнения глав ОВА. Хронология войны — день 1398

22 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре понедельник, 22 декабря. Из США раздаются обнадеживающие заявления, в частности, о возможности предоставления Украине ракет Tomahawk. На фронте тем временем продолжаются бои, за минувшие сутки произошло более 200 столкновений, больше всего атак фиксируют на Покровском и Константиновском направлениях.

Как проходит 1398-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 22 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 "Я думаю, что большинство украинско-европейских предложений нам не подойдут, мы будем придерживаться того, о чем раньше договаривались с США", — помощник Путина Ушаков о мирных переговорах в США.

Зеленский заявил, что на следующей неделе ждет доклада по руководителям некоторых администраций, которых, по его словам, нужно заменить.

Карты DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта, где идут бои за Купянск от DeepState 22.12.2025

Карта боев на границе Днепропетровской области 22.12.2025

Карта боевых действий в Сумской области DeepState 22.12.2025

С ситуацией в Украине 21 декабря можно ознакомиться в этом материале: Обстрелы Херсона и обнадеживающее заявление по Tomahawk. Хронология войны — день 1397

О новостях и событиях 20 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Похищение людей на Сумщине и ограничения на границе. Хронология войны — день 1396

О происходящем 19 декабря читайте в трансляции: Взрывы в Одессе и хорошие новости от ССО. Хронология войны — день 1395