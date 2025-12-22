Укр

Россия уже сливает мирный план, а в Украине возможны увольнения глав ОВА. Хронология войны — день 1398

Автор
Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1398-й день полномасштабной войны России против Украины Новость обновлена 22 декабря 2025, 00:07
1398-й день полномасштабной войны России против Украины. Фото https://www.facebook.com/55oabr?locale=uk_UA

22 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре понедельник, 22 декабря. Из США раздаются обнадеживающие заявления, в частности, о возможности предоставления Украине ракет Tomahawk. На фронте тем временем продолжаются бои, за минувшие сутки произошло более 200 столкновений, больше всего атак фиксируют на Покровском и Константиновском направлениях.

Как проходит 1398-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 22 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 "Я думаю, что большинство украинско-европейских предложений нам не подойдут, мы будем придерживаться того, о чем раньше договаривались с США", — помощник Путина Ушаков о мирных переговорах в США.

Зеленский заявил, что на следующей неделе ждет доклада по руководителям некоторых администраций, которых, по его словам, нужно заменить.

Карты DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта, где идут бои за Купянск от DeepState 22.12.2025
Карта, где идут бои за Купянск от DeepState 22.12.2025
Карта боев на границе Днепропетровской области 22.12.2025
Карта боев на границе Днепропетровской области 22.12.2025
Карта боевых действий в Сумской области DeepState 22.12.2025
Карта боевых действий в Сумской области DeepState 22.12.2025

С ситуацией в Украине 21 декабря можно ознакомиться в этом материале: Обстрелы Херсона и обнадеживающее заявление по Tomahawk. Хронология войны — день 1397

О новостях и событиях 20 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Похищение людей на Сумщине и ограничения на границе. Хронология войны — день 1396

О происходящем 19 декабря читайте в трансляции: Взрывы в Одессе и хорошие новости от ССО. Хронология войны — день 1395