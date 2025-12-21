Россия атакует беспилотниками, а в Сумской области срочная эвакуация. Хронология войны — день 1397

21 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре воскресенье, 21 декабря. Ситуация в Одесской области, почти ежедневно страдающей от российских атак, стала такой напряженной, что говорят уже о замене главы Воздушного командования "Юг". Также появились тревожные сообщения о вывозе Россией людей из приграничья Сумской области. Между тем, у Украины глобальные проблемы с ракетами для ПВО — оказалось, что иностранные партнеры не только не дают Украине самой их производить, но и некоторые страны умышленно придерживают ракеты.

Как проходит 1397-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 21 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздушном пространстве Украины много вражеских беспилотников.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что из пограничных общин Сумщины продолжается эвакуация мирных жителей после сообщений о том, что российские войска вывезли из приграничного села местных жителей.

Карты DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта, где идут бои за Купянск от DeepState 21.12.2025

Карта боев на границе Днепропетровской области 21.12.2025

Карта боевых действий в Сумской области DeepState 21.12.2025

О новостях и событиях 20 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Похищение людей на Сумщине и ограничения на границе. Хронология войны — день 1396

О происходящем 19 декабря читайте в трансляции: Взрывы в Одессе и хорошие новости от ССО. Хронология войны — день 1395

С ситуацией в Украине 18 декабря можно ознакомиться в этом материале:"Орешник" в Беларуси и гибель экипажа Ми-24. Хронология войны — день 1394