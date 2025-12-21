Укр

Россия атакует беспилотниками, а в Сумской области срочная эвакуация. Хронология войны — день 1397

Валерия Куценко
1397-й день полномасштабной войны России против Украины
1397-й день полномасштабной войны России против Украины. Фото 24 ОМБр

21 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре воскресенье, 21 декабря. Ситуация в Одесской области, почти ежедневно страдающей от российских атак, стала такой напряженной, что говорят уже о замене главы Воздушного командования "Юг". Также появились тревожные сообщения о вывозе Россией людей из приграничья Сумской области. Между тем, у Украины глобальные проблемы с ракетами для ПВО — оказалось, что иностранные партнеры не только не дают Украине самой их производить, но и некоторые страны умышленно придерживают ракеты.

Как проходит 1397-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 21 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В воздушном пространстве Украины много вражеских беспилотников.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что из пограничных общин Сумщины продолжается эвакуация мирных жителей после сообщений о том, что российские войска вывезли из приграничного села местных жителей.

Карты DeepState по состоянию на начало суток выглядят следующим образом:

Карта, где идут бои за Купянск от DeepState 21.12.2025
Карта, где идут бои за Купянск от DeepState 21.12.2025
Карта боев на границе Днепропетровской области 21.12.2025
Карта боев на границе Днепропетровской области 21.12.2025
Карта боевых действий в Сумской области DeepState 21.12.2025
Карта боевых действий в Сумской области DeepState 21.12.2025

