Росія атакує безпілотниками, а на Сумщині термінова евакуація. Хронологія війни - день 1397

21 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 21 грудня. Ситуація в Одеській області, яка майже щодня страждає від російських атак, стала такою напруженою, що говорять вже про заміну голови Повітряного командування "Південь". Також з'явилися тривожні повідомлення про вивіз Росією людей з прикордоння Сумської області. Тим часом в України глобальні проблеми з ракетами для ППО — виявилося, що іноземні партнери не тільки не дають Україні самій їх виробляти, але й деякі країни навмисне притримують ракети.

Як проходить 1397-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В повітряному просторі України багато ворожих безпілотників.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що з прикордонних громад Сумщини триває евакуація мирних жителів після повідомлень про те, що російські війська вивезли з прикордонного села місцевих жителів.

Карти DeepState станом на початок доби виглядають наступним чином:

Карта, де йдуть бої за Куп'янськ від DeepState 21.12.2025

Карта боїв на межі Дніпропетровської області 21.12.2025

Карта бойових дій в Сумській області DeepState 21.12.2025

