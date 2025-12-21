Рус

Росія атакує безпілотниками, а на Сумщині термінова евакуація. Хронологія війни - день 1397

Валерія Куценко
1397-й день повномасштабної війни Росії проти України
1397-й день повномасштабної війни Росії проти України. Фото 24 ОМБр

21 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 21 грудня. Ситуація в Одеській області, яка майже щодня страждає від російських атак, стала такою напруженою, що говорять вже про заміну голови Повітряного командування "Південь". Також з'явилися тривожні повідомлення про вивіз Росією людей з прикордоння Сумської області. Тим часом в України глобальні проблеми з ракетами для ППО — виявилося, що іноземні партнери не тільки не дають Україні самій їх виробляти, але й деякі країни навмисне притримують ракети.

Як проходить 1397-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 21 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В повітряному просторі України багато ворожих безпілотників.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що з прикордонних громад Сумщини триває евакуація мирних жителів після повідомлень про те, що російські війська вивезли з прикордонного села місцевих жителів.

Карти DeepState станом на початок доби виглядають наступним чином:

Карта, де йдуть бої за Куп'янськ від DeepState 21.12.2025
Карта, де йдуть бої за Куп'янськ від DeepState 21.12.2025
Карта боїв на межі Дніпропетровської області 21.12.2025
Карта боїв на межі Дніпропетровської області 21.12.2025
Карта бойових дій в Сумській області DeepState 21.12.2025
Карта бойових дій в Сумській області DeepState 21.12.2025

