У Путіна спростували "прорив" у переговорах, а Росія атакувала Одесу. Хронологія війни - день 1399

23 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі вівторок, 23 грудня. Російські окупанти продовжують атакувати Одесу, аж так минула доба закінчилась для міста пошкодженням портової інфраструктури та влучанням в цивільне судно. Тим часом моніторингові канали повідомляють про ризики масштабних атак на Україну найближчими днями, адже окупанти накопичили чимало дронів і готують літаки до бойових вильотів.

Як проходить 1399-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 23 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Мені невідомо, що саме мав на увазі віцепрезидент США Венс, говорячи про "прорив" у переговорах щодо України, — Пєсков.

