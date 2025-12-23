Понад 100 "шахедів" та загроза "Калібрів". Росія влаштувала масовану атаку на Україну, де пролунали вибухи (відео)
Росія атакує "шахедами" та ракетами
Вночі та рано вранці у вівторок, 23 грудня Росія здійснює масовану дронову атаку по Україні, у більшості регіонів оголошено повітряну тривогу. Ворог запустив понад сотню безпілотників, також могли бути пуски крилатих ракет "Калібр".
Про пуски "Калібрів" повідомляють моніторингові групи. Велика кількість "шахедів" — у повітряному просторі західної частини України. Також вони є на Київщині, Сумщині, Полтавщині, Чернігівщині тощо. Моніторинги пишуть, що близько 6:39 перші ворожі крилаті ракети заходять у повітряний простір України.
Працюють Протиповітряні Сили України, зокрема й у Києві. У КМВА повідомили, що зафіксовано зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал".
Під час атаки дронами вибух пролунав у районі міста Рівне. В мережі з'явилося відео наслідків, на місці виникло займання.
Увага! Відео містить ненормативну лексику
Також вибухи чули у Бурштині на Івано-Франківщині. Працювали Сили ППО.
Вночі ворог атакував дронами Сумщину. Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, російські безпілотники вдарили по цивільній інфраструктурі на Шосткинщині. Також є влучання на Конотопщині. Попередньо, люди не постраждали, але виникли перебої з електропостачанням.
Як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері в п'ятницю, 19 грудня, Росія ударила балістикою по портовій інфраструктурі Одеського району. Відомо про сімох загиблих та 15 постраждалих.