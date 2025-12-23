Летят и ракеты, и дроны: все о массированной атаке России (обновляется)

Россия атакует "шахедами" и ракетами

Ночью и ранним утром во вторник, 23 декабря, Россия совершает массированную дроновую атаку по Украине, в большинстве регионов объявлена воздушная тревога. Враг запустил более сотни беспилотников и крылатые ракеты "Калибр". Об атаке ракетами сообщают Воздушные Силы Украины.

08:25 Ракеты над Украиной предварительно уже не фиксируются. Остаются дроны. В Ровно, Тернополе и Хмельницком нет света после атаки.

07:55 Основная часть ракет на юге Хмельницкой области, курс западный, пара пролетают Гайсин, пара курсом на/через Красилов, пара курсом на/через Смелу.

Под Хмельницким и в Бурштине Ивано-Франковской области сообщают о взрывах.

Киев, Киевская, Днепропетровская, Полтавская, Черкасская, Черниговская области — аварийные отключения из-за массированной атаки России, графики не действуют.

07:30 Через Сумщину заходят все новые ракеты Х-101, также были зафиксированы пуски "Калибров". Мониторы сообщают, что раньше 8 часов утра отбоя тревоги точно не будет, возможно ближе к 9 — все зависит от того, сколько еще ракет и дронов будет.

В Черниговской и Черкасской областях введены аварийные отключения света.

07:15 Беспилотники атакуют Житомир и Бурштин, группа крылатых ракет движется из Сумщины.

Взлет МИГ-31К, с которого могут запускать ракету "Кинжал".

Воздушная тревога на всей территории Украины

Ваньок предупреждал, что основной целью ударов могут быть энергетические и железнодорожные объекты в Киевской, Черкасской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

06:30 Большое количество "шахедов" — в воздушном пространстве западной части Украины. Также они есть в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской областях и т.д.

Работают противовоздушные силы Украины, в том числе и в Киеве. В КГВА сообщили, что зафиксирован взлет российского МиГ-31К, носителя аэробалистической ракеты "Кинжал". Мониторинги пишут, что около 6:39 первые вражеские крылатые ракеты заходят в воздушное пространство Украины.

Воздушная тревога на всей территории Украины по состоянию на 6:45

Во время атаки дронами взрыв прогремел в районе города Ровно. В сети появилось видео последствий, на месте возникло возгорание.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

Также взрывы слышали в Бурштыне Ивано-Франковской области. Работали Силы ПВО.

Ночью враг атаковал дронами Сумщину. Как сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров, российские беспилотники ударили по гражданской инфраструктуре на Шосткинщине. Также есть попадания на Конотопщине. Предварительно люди не пострадали, но возникли перебои с электроснабжением.

Как сообщал "Телеграф", поздно вечером в пятницу, 19 декабря, Россия ударила баллистикой по портовой инфраструктуре Одесского района. Известно о семи погибших и 15 пострадавших.