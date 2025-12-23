У Путина опровергли "прорыв" в переговорах, а Россия атаковала Одессу. Хронология войны — день 1399

23 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

В календаре вторник, 23 декабря. Российские кафиры продолжают атаковать Одессу, так прошедшие сутки закончились для города повреждением портовой инфраструктуры и попаданием в гражданское судно. Тем временем мониторинговые каналы сообщают о рисках масштабных атак на Украину в ближайшие дни, ведь оккупанты накопили немало дронов и готовят самолеты к боевым вылетам.

Как проходит 1399-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 23 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Мне неизвестно, что именно имел в виду вице-президент США Венс, говоря о "прорыве" в переговорах по Украине, — Песков.

