Росіяни могли просунутись на Сумщині, а по всій Україні відключення світла. Хронологія війни - день 1400

24 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі середа, 24 грудня. Російські окупанти продовжують просуватись на фронті та атакувати українську енергетики. Унаслідок обстрілів у всіх областях України діють графіки відключень.

Як проходить 1400-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 24 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Грабовське на Сумщині перейшло під контроль росіян, — DeepState.

Грабовське на карті Deep State

Із ситуацією в Україні 23 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Чернігові, а СБУ уразила морський літак-розвідник РФ. Хронологія війни — день 1399

Про новини та події 22 грудня "Телеграф" розповідав тут: Росіяни вдарили по судну в Одесі та запускають дрони. Хронологія війни — день 1398

Про те, що відбувалося 21 грудня, читайте у трансляції: Обстріли Херсона та обнадійлива заява щодо Tomahawk. Хронологія війни — день 1397