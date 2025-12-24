Россияне могли продвинуться в Сумской области, а по всей Украине отключения света. Хронология войны – день 1400

24 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

В календаре среда, 24 декабря. Российские оккупанты продолжают продвигаться на фронте и атаковать украинскую энергетики. В результате обстрелов во всех областях Украины действуют графики отключений.

Как проходит 1400-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 24 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Грабовское в Сумской области перешло под контроль россиян, — DeepState.

Грабовское на карте Deep State

