Росія запустила понад два десятки ракет та дрони. Головне про масований обстріл України

Ворг продовжує масовані атаки

Вночі та зранку у суботу, 7 лютого, Росія здійснює масований комбінований обстріл України. Ворог застосував ракети та велику кількість безпілотників.

7:26 В Рівному пролунали потужні вибухи.

7:20 Крилаті ракети фіксуються на Тернопыльщині. Рухаються в бік Рівненщини.

6:50 Група крилатих ракет вже на Хмельниччині рухається в напрямку Хмельницького. Ще одна — в напрямку Кам'янця-Подільського. 12 ракет рухаються в напрямку Тернополя, пишуть моніторинги.

Зранку росіяни атакували крилатими ракетами зі стратегічної авіації. За даними моніторингових груп станом на 6:30 в повітряному просторі України понад 20 ракет, вони рухаються через Вінницьку на Хмельницьку область. Також фіксується багато "шахедів".

Нічна атака 7 лютого — що відомо

Вночі росіяни обстрілювали Україну ракетами та дронами. Основну кількість "Шахедів" та ракет ворог спрямував на місто Бурштин на Івано-Франківщині, де розташована теплова електростанція.

Також під ударом дронів були Волинська область, Харків та Кропивницький. У Вінниці пролунали вибухи на тлі ракетної атаки.

Як повідомляв "Телеграф", зранку 6 лютого росіяни атакували ракетами та дронами місто Кропивницький, пролунав вибух. Обласний центр був під ударом з ночі — спочатку ворог вдарив тільки далекобійними дронами, а вже зранку поцілив ракетами.