На Рівненщині пошкоджено будинки та критичну інфраструктуру. Що відомо про наслідки російського удару

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Автор
Атака на Рівне Новина оновлена 07 лютого 2026, 09:31
Атака на Рівне. Фото Колаж "Телеграф"

Ворог не залишає намагань позбавити Україну світла та тепла

В ході масованої атаки на Україну вночі та зранку у суботу, 7 лютого, під ударом здебільшого опинилися західні області. Зокрема потужні вибухи пролунали у місті Рівне.

Що треба знати:

  • Ворог атакував Україну ракетами та БПЛА вночі та продовжив зранку
  • У Рівному та області є пошкодження будинків та інфраструктури
  • Відомо про двох постраждалих

Оновлено. На Рівненщині є ушкодження житлових будинків та критичної інфраструктури, повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Також є влучання у багатоквартирний житловий будинок.

За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення. Через наслідки обстрілу в області є знеструмлення. Можуть виникати проблеми з водопостачанням, додав Коваль. Інші служби життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

Перед вибухами Повітряні сили України попередили про групу ворожих крилатих ракет курсом на Рівненську область та місто Рівне. Невдовзі у соцмережах з'явилися повідомлення про вибухи в обласному центрі.

Пишуть, що було дуже гучно. Над місцем вибухів здійнявся стовп диму.

Росія атакувала Рівне 7.02.2026
Стверджується, що це дим над Рівне після вибухів

Чому Росія атакує Рівне та область

Рівненщина є одним із "енергетичних стовпів" країни, там розташовано Рівненську АЕС. Блоки атомної електростанції у Вараші росіяни безпосередньо не атакують. Проте їхньою ціллю є підстанції та лінії електропередач, які з’єднують станцію з енергосистемою.

Ворог намагається "відрізати" АЕС від мережі. Це змушує зупиняти енергоблоки та спричиняє масштабні блекаути не лише в області, а й по всій Україні.

Крім того Рівне розташоване на перетині важливих транспортних магістралей (автошляхи М06 Київ — Чоп та залізничні вузли). Через область проходять основні шляхи постачання західної допомоги, техніки та палива.

Атака на Україну 7 лютого — що відомо

Вночі росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3. Ближче до ранку ворог здійснив пуски крилатих ракет, які залетіли у повітряний просторів України після 6 години ранку. Паралельно ворог застосував значну кількість дронів.Під атакою були енергетичні об'єкти здебільшого в західній частині України.

Як повідомляв "Телеграф", вночі Росія атакувала безпілотниками та крилатими ракетами "Калібр" Бурштин на Івано-Франківщині. Там пролунало кілька потужних вибухів. За даними моніторингових груп, ворог спрямував на місто близько 12 ракет типу "Калібр".

