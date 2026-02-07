На Рівненщині пошкоджено будинки та критичну інфраструктуру. Що відомо про наслідки російського удару

Ворог не залишає намагань позбавити Україну світла та тепла

В ході масованої атаки на Україну вночі та зранку у суботу, 7 лютого, під ударом здебільшого опинилися західні області. Зокрема потужні вибухи пролунали у місті Рівне.

Що треба знати:

Ворог атакував Україну ракетами та БПЛА вночі та продовжив зранку

У Рівному та області є пошкодження будинків та інфраструктури

Відомо про двох постраждалих

Оновлено. На Рівненщині є ушкодження житлових будинків та критичної інфраструктури, повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Також є влучання у багатоквартирний житловий будинок.

За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення. Через наслідки обстрілу в області є знеструмлення. Можуть виникати проблеми з водопостачанням, додав Коваль. Інші служби життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

Перед вибухами Повітряні сили України попередили про групу ворожих крилатих ракет курсом на Рівненську область та місто Рівне. Невдовзі у соцмережах з'явилися повідомлення про вибухи в обласному центрі.

Пишуть, що було дуже гучно. Над місцем вибухів здійнявся стовп диму.

Стверджується, що це дим над Рівне після вибухів

Чому Росія атакує Рівне та область

Рівненщина є одним із "енергетичних стовпів" країни, там розташовано Рівненську АЕС. Блоки атомної електростанції у Вараші росіяни безпосередньо не атакують. Проте їхньою ціллю є підстанції та лінії електропередач, які з’єднують станцію з енергосистемою.

Ворог намагається "відрізати" АЕС від мережі. Це змушує зупиняти енергоблоки та спричиняє масштабні блекаути не лише в області, а й по всій Україні.

Крім того Рівне розташоване на перетині важливих транспортних магістралей (автошляхи М06 Київ — Чоп та залізничні вузли). Через область проходять основні шляхи постачання західної допомоги, техніки та палива.

Атака на Україну 7 лютого — що відомо

Вночі росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3. Ближче до ранку ворог здійснив пуски крилатих ракет, які залетіли у повітряний просторів України після 6 години ранку. Паралельно ворог застосував значну кількість дронів.Під атакою були енергетичні об'єкти здебільшого в західній частині України.

Як повідомляв "Телеграф", вночі Росія атакувала безпілотниками та крилатими ракетами "Калібр" Бурштин на Івано-Франківщині. Там пролунало кілька потужних вибухів. За даними моніторингових груп, ворог спрямував на місто близько 12 ракет типу "Калібр".