В Ровно прогремели мощные взрывы. Почему Россия нацелилась на регион (карта)

Враг не оставляет попыток лишить Украину света и тепла

В ходе массированной атаки на Украину ночью и утром в субботу, 7 февраля, под ударом по большей части оказались западные области. В частности, мощные взрывы прогремели в городе Ровно.

Что нужно знать:

Враг атаковал Украину ракетами и БПЛА ночью и продолжил утром

Под ударом была энергетика

Около 7:20 в Ровно услышали громкие взрывы

Перед ними Воздушные силы Украины предупредили о группе вражеских крылатых ракет курсом на Ровенскую область и Ровно. Вскоре в соцсетях появились сообщения о взрывах в областном центре.

Пишут, что было очень громко. Над местом взрывов поднялся столб дыма.

Утверждается, что это дым над Ровно после взрывов

Почему Россия атакует Ровно и область

Ровенщина является одним из "энергетических столпов" страны, там расположена Ровенская АЭС. Блоки атомной электростанции в Вараше россияне напрямую не атакуют. Однако их целью являются подстанции и линии электропередач, соединяющие станцию с энергосистемой.

Враг пытается "отрезать" АЭС от сети. Это заставляет останавливать энергоблоки и влечет за собой масштабные блэкауты не только в области, но и по всей Украине.

Кроме того, Ровно расположено на пересечении важных транспортных магистралей (автодороги М06 Киев — Чоп и железнодорожные узлы). Через область проходят основные пути снабжения западной помощи, техники и топлива.

Атака на Украину 7 февраля — что известно

Ночью россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3. Ближе к утру враг совершил пуски крылатых ракет, залетевших в воздушное пространство Украины после 6 часов утра. Параллельно враг применил значительное количество дронов. Под атакой были энергетические объекты в основном в западной части Украины.

Как сообщал "Телеграф", ночью Россия атаковала беспилотниками и крылатыми ракетами "Калибр" Бурштын в Ивано-Франковской области. Там прогремело несколько мощных взрывов. По данным мониторинговых групп, враг направил на город около 12 ракет типа "Калибр".