Последствия атаки на Одессу и взрыв в Николаеве. Хронология войны — день 1451

13 февраля "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре пятница, 13 февраля. Российские оккупанты продолжают давить на фронте и атаковать украинские города. Тем временем президент Владимир Зеленский прямо говорит, что переговоры зашли в тупик.

Как проходит 1451-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 13 февраля — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Взрыв был слышен в Николаеве.

Из-за атаки дронов РФ на Одесщину попадание и падение обломков. Предварительно четыре человека пострадали, один — в тяжелом состоянии.

Повреждены жилищная, промышленная, энергетическая и портовая инфраструктура в Одесском районе. В Одессе дрон попал в многоэтажку, возгорание не зафиксировано, сообщил руководитель ОВА Кипер.

О новостях и событиях 12 февраля "Телеграф" рассказывал здесь: Атака дронов на Одессу и взрывы в Сумах. Хронология войны — день 1450

О том, что происходило 11 февраля, читайте в трансляции: Россияне атаковали супермаркет в Харьковской области, а в Днепре взрывы. Хронология войны — день 1449

С ситуацией в Украине 10 февраля можно ознакомиться в этом материале:Взрывы в Запорожье и успехи ВСУ возле Гуляйполя. Хронология войны — день 1448