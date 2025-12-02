Генштаб опроверг заявления РФ о продвижении, а Путин хочет расширить "зону безопасности". Хронология войны - день 1377

2 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре вторник, 2 декабря 2025 года. Непростые сутки на фронте, где в общей сложности произошло 202 боевых столкновения. На Лиманском направлении враг совершил 20 атак, 21 раз пытался вклиниться в оборону на Константиновском направлении и провел 49 штурмов в районе Покровска. Глава Кремля Владимир Путин поручил военным создать "зону безопасности" вдоль украинской границы в зоне ответственности группировки "Север". Целью может стать приграничье Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

Как проходит 1378-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 2 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 Генштаб ВСУ опроверг фейк российского минобороны об оккупации Клинового в Донецкой области. Заявление о якобы захвате населенного пункта не соответствует действительности, поскольку подразделения ВС РФ по дороге должны были захватить и населенный пункт Веролюбовка, чего на самом деле нет.

Клиновое в Донецкой области

