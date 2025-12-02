Генштаб спростував заяви РФ про просування, а Путін хоче розширити "зону безпеки". Хронологія війни - день 1377

2 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі вівторок, 2 грудня 2025 року. Непроста доба на фронті, де загалом відбулося 202 бойових зіткнення. На Лиманському напрямку ворог здійснив 20 атак, 21 раз намагався вклинитися в оборону на Костянтинівському напрямку та провів 49 штурмів у районі Покровська. Глава Кремля Володимир Путін доручив військовим створити "зону безпеки" вздовж українського кордону у зоні відповідальності угруповання "Північ". Ціллю може стати прикордоння Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

Як проходить 1378-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 2 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Генштаб ЗСУ спростував фейк російського міноборони про окупацію Клинового у Донецькій області. Заява про нібито захоплення населеного пункту не відповідає дійсності, оскільки підрозділи ЗС РФ по дорозі мали б захопити й населений пункт Віролюбівка, чого насправді немає.

Клинове та Віролюбівка у Донецькій області

