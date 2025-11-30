Важка ситуація в Покровську та атака БПЛА на Вишгород. Хронологія війни - день 1376

30 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 30 листопада 2025 року. З початку доби на фронті відбулося 260 бойових зіткнень. Найбільше штурмів зафіксовано на Покровському напрямку, де ЗС РФ здійснили 76 атак.

Як проходить 1376-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 30 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Є влучання ворожих "шахедів" у Вишгороді під Києвом. Вогонь помічений на ринку "Набережний", у будинку, розташованому поруч, після удару спалахнула пожежа.

Через атаку дронів у деяких регіонах України оголошена повітряна тривога.

Карта повітряних тривог

