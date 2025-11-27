Росіяни активізувались на ще одному напрямку, а біля Білого дому сталась стрілянина. Хронологія війни — день 1373

27 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі четвер, 27 листопада 2025 року. За добу на фронті відбулося 216 бойових зіткнень. На Покровському напрямку російські підрозділи намагалися атакувати позиції ЗСУ 49 разів, а на Лиманському напрямку кількість штурмів становила вже 43. Раніше було зафіксовано п’ять атак загарбників на позиції українських захисників. У США сталася стрілянина. Двох членів Національної гвардії було вбито у Вашингтоні неподалік Білого дому. Одного підозрюваного заарештовано. При цьому президент США, який знаходиться на курорті Палм-Біч, назвав підозрюваного у стрільбі "твариною", яка була "важко поранена".

Як проходить 1373-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 27 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У деяких регіонах України оголошена повітряна тривога.

Карта тривог

