У Запоріжжі зросла кількість постраждалих, а під Покровськом важка ситуація. Хронологія війни - день 1372

26 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі середа, 26 листопада 2025 року. Протягом доби на фронті відбулося 147 бойових зіткнень. Покровський напрямок залишається найгарячішим — там зафіксовано 46 спроб атакувати позиції Сил оборони. Запоріжжя оговтується після удару російських БПЛА. За інформацією ОВА, постраждали, попередньо, семеро людей, троє з них госпіталізовані. Пошкоджені щонайменше 7 багатоповерхівок та кілька приватних будинків, понівечені гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств. Тим часом, як повідомив глава ОП Андрій Єрмак, міністра Сухопутних військ США Деніела Дрісколла очікують цього тижня у Києві, щоб фіналізувати кроки для припинення війни в Україні.

Як проходить 1372-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 26 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У низці областей України оголошена повітряна тривога. У небі фіксуються російські дрони.

Карта повітряних тривог

У Запоріжжі знову фіксуються вибухи. Також глава ОВА Іван Федоров показав наслідки атаки.

