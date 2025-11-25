Вибухи на Кубані та просування росіян на Донеччині. Хронологія війни — день 1371

25 листопада "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі вівторок, 25 листопада 2025 року. За добу на фронті сталося 150 бойових зіткнень, майже третина з яких відбулася на Покровському напрямку. Там ворог намагався здійснити 47 штурмів українських позицій. Росіяни просунулися поблизу Сіверська, Новоселівки, Затишшя, в Новоекономічному та Миролюбівці, повідомили аналітики каналу DeepState. Тим часом БПЛА атакують Геленджик, Туапсе, Анапу та Краснодар. При цьому російська протиповітряна оборона цілиться у житлові будинки. У Новоросійську також оголосили загрозу радіоактивного, хімічного та штормового характеру. Мер міста запевняє, що систему зламали хакери.

Як проходить 1371-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 25 листопада — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:02 Російські БПЛА фіксують у багатьох областях.

00:00 У деяких регіонах України через дрони оголошена повітряна тривога.

Тривога в Україні

У повітряному просторі знаходиться понад 80 ворожих БпЛА, інформують моніторингові канали.

