Трагічний збіг обставин: росіяни вбили родича відомого українського фотографа (фото)

Загиблий був одним з водіїв біля складу мережі супермаркетів NOVUS

В ніч на вівторок, 25 листопада, Росія обстріляла Київ ракетами, а також безпілотниками. Також вранці росіяни атакували столицю "Кинджалами". Від двох ворожих атак загинуло семеро жителів Києва.

Український фотограф і фотожурналіст, відомий висвітленням подій повномасштабної війни Росії проти України, Костянтин Ліберов повідомив про загибель дядька під час останнього обстрілу.

"Одним з водіїв, які приїхали вивантажуватись до логістичного центру Novus сьогодні вранці, був мій дядя. Сьогодні я їздив опізнавати його тіло в морг", – написав він.

Костянтин Ліберов зазначив, що все своє життя загиблий прожив в Одесі та працював водієм. За трагічним збігом він опинився в Києві саме о 7 ранку і саме там, куди влучила російська ракета.

"Ми не були дуже близькі, але стабільно спілкувались кілька разів на рік. І от зараз його немає. Його, як і ще пʼятьох ні в чому не винуватих людей, вбила р**ія", – написав фотограф.

Що сталося в Києві 25 листопада

У ніч на 25 листопада ракетний обстріл Києва серйозно пошкодив логістичний комплекс мережі супермаркетів NOVUS, площа якого перевищує 50 тисяч квадратних метрів, повідомили у компанії.

Там зазначили, що під час удару загинули четверо водіїв постачальницьких компаній, які приїхали на розвантаження. Поранення дістали ще п’ятеро людей. Працівники NOVUS, які перебували в укритті, залишилися неушкодженими.

У компанії наголошують, що цей логістичний центр, відкритий уже в період повномасштабної війни, відігравав ключову роль у стабільному постачанні товарів до магазинів і був важливою частиною операційних процесів мережі.

"Святошинський район – внаслідок влучання поруч із 4-поверховою складською будівлею виявлено тіла чотирьох загиблих, ще троє людей поранено. Пожежу ліквідовано", – поінформували у ДСНС.

Наслідки обстрілу склада NOVUS в Києві 25 листопада 2025

Довідка: Костянтин Ліберов — український фотограф і фотожурналіст, який здобув широку відомість завдяки документуванню подій повномасштабної війни Росії проти України. Він працює разом із дружиною Владою Ліберовою, і разом вони використовують спільний творчий псевдонім LIBKOS. Їхні світлини демонстрували на виставках у більш ніж 15 країнах, серед яких Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Японія, США, Литва, Польща, Австрія, Нідерланди та Швейцарія.

Як писав "Телеграф", ввечері у понеділок, 24 листопада, президент Володимир Зеленський попередив українців, що цими днями та тижнями варто дуже уважно ставитись до повітряних тривог та загроз ударів.