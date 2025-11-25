Трагическое стечение обстоятельств: россияне убили родственника известного украинского фотографа (фото)

Погибший был одним из водителей возле логистического центра сети супермаркетов NOVUS

В ночь на вторник, 25 ноября, Россия обстреляла Киев ракетами, а также беспилотниками. Также утром россияне атаковали столицу "Кинжалами". От двух вражеских атак погибли семь жителей Киева.

Украинский фотограф и фотожурналист, известный освещением событий полномасштабной войны России против Украины, Константин Либеров сообщил о гибели дяди во время последнего обстрела.

"Одним из водителей, приехавших выгружаться в логистический центр Novus сегодня утром, был мой дядя. Сегодня я ездил опознавать его тело в морг", – написал он.

Константин Либеров отметил, что всю свою жизнь погибший прожил в Одессе и работал водителем. По трагическому совпадению он оказался в Киеве именно в 7 утра и именно там, куда попала российская ракета.

"Мы не были очень близки, но стабильно общались несколько раз в год. И вот сейчас его нет. Его, как и еще пятерых ни в чем не повинных людей, убила р**ия", — написал фотограф.

Что произошло в Киеве 25 ноября

В ночь на 25 ноября ракетные обстрелы Киева серьезно повредили логистический комплекс сети супермаркетов NOVUS, площадь которого превышает 50 тысяч квадратных метров, сообщили в компании.

Там отметили, что во время удара погибли четверо приехавших на разгрузку водителей компаний снабжения. Ранения получили еще пять человек. Находившиеся в укрытии работники NOVUS остались невредимыми.

В компании отмечают, что этот логистический центр, открытый уже в период полномасштабной войны, играл ключевую роль в стабильных поставках товаров в магазины и был важной частью операционных процессов сети.

"Святошинский район — в результате попадания рядом с 4-этажным складским зданием обнаружены тела четырех погибших, еще три человека ранены. Пожар ликвидирован", — проинформировали в ГСЧС.

Последствия обстрела склада NOVUS в Киеве 25 ноября 2025

Справка: Константин Либеров — украинский фотограф и фотожурналист, получивший широкую известность благодаря документированию событий полномасштабной войны России против Украины. Он работает вместе с супругой Владой Либеровой, и вместе они используют общий творческий псевдоним LIBKOS. Их фотографии демонстрировались на выставках в более чем 15 странах, среди которых Германия, Великобритания, Франция, Италия, Япония, США, Литва, Польша, Австрия, Нидерланды и Швейцария.

Как писал "Телеграф", вечером в понедельник, 24 ноября, президент Владимир Зеленский предупредил украинцев, что в эти дни и недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам и угрозам ударов.