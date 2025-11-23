Качал сына в гробу, как живого. Отец похоронил целую семью после трагедии в Тернополе (видео)

Во время этого обстрела погибло не менее 34 человек, 6 из которых — дети

В воскресенье, 23 ноября, в Тернополе попрощались с мамой и двумя детьми, погибшими под завалами разрушенного российской ракетой дома на улице Стуса. Их тела нашли только на третий день.

Что нужно знать:

В Тернополе попрощались с мамой и двумя детьми

Они погибли под завалами дома на улице Стуса

В результате удара по Тернополю подтверждено 34 погибших

Щемящее видео с похорон публикуют местные Telegram-каналы. На кадрах видно, как отец, в одночасье потерявший всю свою семью, качает гроб с телом сына Назара.

Камаль, единственный выживший в квартире, три дня прождал у развалин дома, надеясь на чудо. Но его не случилось. Рядом с руинами молился священник.

21 ноября спасатели извлекли из-под завалов тела жены Камаля Марии и двух детей: полуторагодовалого Назара и 6-летней Камилы.

Травмы в результате этого удара россиян получили около сотни человек. Разбор завалов многоэтажки на улице Стуса был завершен 23 ноября.

Всего в результате удара по Тернополю подтверждены 34 погибших, среди которых 6 детей. Пропавшими без вести считаются 2 мужчины, 3 женщины и 1 ребенок. Есть вероятность, что ракета могла уничтожить все фрагменты тел, и их невозможно найти.

Напомним, утром 19 ноября Тернополь проснулся от сильных взрывов. Российские ракеты разорвали мирную жизнь города, превратив две девятиэтажки в руины. Оккупанты запустили девять ракет в один микрорайон города.