В Тернополе российская ракета снесла часть многоэтажки. Под завалами есть люди (фото)

Враг атаковал областной центр ракетами и беспилотниками

В ходе массированной ракетно-дроновой атаки по Украине утром в среду, 19 ноября, Россия нанесла удар по многоэтажке в Тернополе. По предварительным данным, враг ударил по жилому дому ракетой.

Что нужно знать:

Россия устроила массированную атаку по Украине, под прицелом, в том числе, были западные регионы

Враг ударил по Тернополю ракетами и дронами, есть попадание в многоэтажку

Разрушены несколько этажей, под завалами заблокированы люди

Городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил, что РФ ударила по областному центру ракетами и "шахедами". Повреждены здания и жилые дома.

Есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы. Более подробную информацию предоставим впоследствии, — пишет мэр

Как сообщила корреспондентка "Телеграфа", по предварительным данным под завалами могут быть люди. Местные паблики пишут, что разрушены несколько этажей.

Появились фотографии пострадавшего дома. Разрушения значительные.

Дым на месте удара

Разрушено несколько этажей

Поврежденный дом

Атака России на Украину 19 ноября — что известно

Россия ночью и утром атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Враг применил крылатые ракеты "Калибр". Под ударами был, в том числе и запад Украины. Взрывы раздавались во Львове и Тернополе, а также в Хмельницкой области и в городе Бурштын Ивано-Франковской области. Последствия атаки уточняются.

Также в ночь на 19 ноября россияне атаковали беспилотниками Харьков. Враг направил 19 БПЛА "Герань-2" на Слободской, Основянский и Немышлянский районы города. По последним данным, пострадали 32 человека, среди них 9-летний и 13-летний ребенок, а также 18-летняя девушка, проинформировал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему россияне атакуют Бурштын. Этот город подвергается регулярным обстрелам со стороны врага.