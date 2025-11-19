Российская ракета убила двоих детей в Тернополе. Все об ударе по городу (карта, фото и видео с мест прилетов)

Среди погибших и раненых дети

Тернополь утром 19 ноября подвергся массированной российской атаке. Россияне обстреляли город крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101, под удар попали жилые многоэтажки, известно уже о 20 погибших и 66 раненых.

Что нужно знать:

В Тернополе продолжается спасательная операция после российского ракетного удара, под завалами ищут людей

Критические повреждения получили две девятиэтажки, в одной значительные разрушения, в другой возник пожар

РФ запустила ракеты Х-101 из Белгородской области, они преодолели почти 1000 км

Обновлено 13:20. Число погибших в результате российского ракетного удара по Тернополю возросло до 20 человек. Среди них двое детей, – ГСЧС. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Обновлено. В ГСЧС сообщили, что количество погибших в Тернополе возросло до 19 человек. Еще 66 пострадали, из них 16 детей. Чрезвычайники спасли 45 человек. На местах прилетов работает 191 специалист ГСЧС и 38 единиц техники. Привлечены спецподразделение "Дельта", кинологи и психологи, медики и другие службы города.

Атака на Тернополь 19 ноября — что известно

В Офисе генпрокурора проинформировали, ракеты и БпЛА попали в два жилых дома по ул. Стуса и 15 Апреля. Также поврежден промышленный объект.

По данным Нацполиции, количество погибших возросло до 16 человек (информация по состоянию на 12:00). Еще 64 человека получили ранения, среди них 14 детей.

Глава МВС Игорь Клименко добавил, что под завалами остаются люди, спасательная операция продолжается. Спасатели продолжают эвакуировать людей из заблокированных квартир.

Работаем максимально осторожно – каждая минута может означать спасенную жизнь… Привлекаем авиацию, мобильные центры быстрого реагирования, "Дельту", кинологов, тяжелую инженерную технику. Подтягиваем силы из соседних областей. Работают на местах также психологи, – пишет Клименко

Дым на месте прилета

Купол тернопольской церкви в дыму

На место оперативно прибыли спасатели

Окна храма выбиты

Повреждены школы и детсады

Выбиты окна и рамы

Город затянуло дымом

Один из поврежденных домов

Какое расстояние преодолели ракеты, ударившие по Тернополю

Пуски ракет россияне совершали с территории Белгородской области. Прямая дистанция между точкой запуска ракет и Тернополем составляет около 820 километров. Однако ракеты пролетели больше, ведь, как видно на карте движения вражеских воздушных целей 19 ноября, ракеты в Тернополь летели не по прямой, а зигзагами.

Карта расстояния, что преодолели российские ракеты, ударившие по Тернополю 19 ноября

Карта приблизительного движения российских дронов и ракет над Украиной 19 ноября

Как сообщал "Телеграф", после ночной ракетной атаки по Тернополю в городе зафиксировано превышение уровня хлора из-за пожаров. Содержание этого вещества в воздухе выше нормы в шесть раз. Жителей призывают пользоваться масками и закрывать окна.