Новая помощь США и взрывы в Харькове и Николаеве. Хронология войны - день 1365

19 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре среда, 19 ноября 2025 года. На фронте произошло 150 боевых столкновений. Покровское направление остается зоной особого внимания, где российские оккупанты, сосредоточив до 150 тысяч человек личного состава, 47 раз пытались штурмовать позиции украинских защитников. Госдеп США тем временем одобрил продажи Украине услуг по модернизации систем ПВО Patriot на $105 миллионов. Главными подрядчиками будут RTX Corporation и Lockheed Martin. В Николаеве, как сообщили СМИ, раздался взрыв.

Как проходит 1365-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 19 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:01 Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает, что областной центр под ударом вражеских дронов — в городе прогремели несколько взрывов, предварительно в Слободском районе. Информация о последствиях уточняется.

Также он подчеркнул, что несколько боевых дронов еще летают над городом.

00:00 В некоторых регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Карта воздушных тревог

Мониторинговые каналы информируют, что группы "шахедов" летят курсом на Одессу и Харьков, и предупреждают, что "будет громко".

