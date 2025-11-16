Тяжелая ситуация в Покровске и взрывы в российском Волгограде. Хронология войны — день 1362

16 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре воскресенье, 16 ноября 2025 года. Горячее всего сейчас на Покровском направлении, где россияне пытались 52 раза штурмовать позиции украинских защитников. Тем временем в российском Волгограде беспилотники атакуют НПЗ "Лукойл". Местная ПВО, пытаясь сбить дроны, попадает по жилым домам.

Как проходит 1362-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 16 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:02 В аэропорту российской Самары были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, а в Новокуйбышевске были слышны громкие взрывы в небе.

00:00 Раздаются взрывы в районе аэродрома "Саки", вблизи Севастополя и Симферополя в оккупированном Крыму.

